Pista da sci: aiuto per il progetto

Dopo alcuni mesi di silenzio, si torna a parlare della costruzione dei nuovi impianti sportivi, tra cui la tanto chiacchierata pista da sci in sintetico, nella zona di Fontescodella. Il Comune, infatti, ha contattato il geometra Maurizio Cammertoni di Montecassiano per chiedergli un supporto all’attività di progettazione preliminare che sta portando avanti il dirigente dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegner Tristano Luchetti. Una volta che ci sarà il progetto definitivo, infatti, potrà essere messo a bando con un appalto integrato che prevede cioè che sia la ditta aggiudicataria a redigere poi il progetto esecutivo. Il geometra Cammertoni ha presentato un’offerta dell’importo di 20.525 euro al netto degli oneri previdenziali e fiscali dovuti, a fronte di un ribasso del 30%, per un totale di 21.551 euro e dovrà occuparsi anche degli accertamenti e delle verifiche preliminari, della supervisione, coordinamento, valutazione sintetica e redazione degli elaborati grafici. Il progetto degli impianti sportivi, che prevede la realizzazione di due campi da padel e della pista per la pratica degli sport invernali accanto al palazzetto di Fontescodella, rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’intera area per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni nell’ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare" del Pnrr che prevede di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all’innovazione verde e alla sostenibilità.