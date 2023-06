Pista da sci, scintille in Consiglio. Castiglioni: "Difetto di comunicazione"

La pista da sci a Fontescodella scalda gli animi in Consiglio. Ad aprire il dibattito la mozione di David Miliozzi (Macerata Insieme), che ha chiesto conto del perché si porta avanti il progetto quando il sindaco Sandro Parcaroli ha dichiarato al Carlino di non volerlo fare: "Meglio lo skiroll, allora, che è meno impattante". Risponde Piefrancesco Castiglioni (Fratelli d’Italia, nella foto) dai banchi della maggioranza: "Non si modifichi il progetto tanto da dover rinunciare a tutto l’insieme. Se l’intero vale cento, la pista da sci che valore ha? Uno? Non rinunciamo a qualcosa perché l’uno per cento viene messo in discussione. I tempi sono prematuri, non possiamo dire ora se si farà o no, vedremo se cambieranno i costi e se usciranno fuori eventuali impedimenti, semmai valuteremo un’alternativa. Non possiamo dare oggi una risposta definitiva. Se noi abbiamo avuto un difetto, è stato nella comunicazione", ammette Castiglioni. Se Andrea Blarasin (Lega) sottolinea l’importanza dei fondi reperiti, Roberto Spedaletti chiede conto dei 19mila euro spesi per verificare la fattibilità del progetto: "Erano necessari?" Maurizio Del Gobbo, Pd, si dichiara "del tutto contrario alla pista da sci" e annuncia l’astensione: "Ho apprezzato moltissimo Castiglioni e, stando a quanto leggiamo sulla stampa, nemmeno il sindaco è entusiasta all’idea. Lo skiroll? Piove sul bagnato, io mi astengo". Andrea Perticarari (Pd) si dice d’accordo con Castiglioni "sul gravissimo errore di comunicazione sulla pista di sci. Lo skiroll? Voterò contro, altrimenti la toppa rischia di essere peggiore del buco. E comunque, le piste da sci in sintetico rappresentano spesso l’unico modo in cui determinate categorie di disabili possono approcciare lo sci". Alessandro Marcolini (Pd) dice che all’inizio non era contrario all’idea "ma poi, ascoltando i cittadini e l’enorme dissenso popolare, ho cambiato opinione". La mozione alla fine è stata respinta. Toni accesi anche sul roseto alla Terrazza dei Popoli, trasferito di pochi metri per il cantiere, dedicato ai bimbi ebrei: Lorella Benedetti (Fratelli d’Italia) ha detto di aspettarsi "delle scuse da parte della Contigiani per averci definito ignoranti e privi di scrupoli". Ninfa Contigiani (Pd) ha chiesto che ci si prenda più cura del roseto.

Chiara Gabrielli