Pista di pattinaggio. Ok alla sistemazione

La giunta del Comune di Tolentino ha approvato l’atto di indirizzo per la riqualificazione dell’area della pista di pattinaggio, inutilizzata da anni, vicino alla piscina comunale in zona Sticchi.

Il Comune in questo modo ha chiesto all’Assm di poter disporre in comodato, per nove anni rinnovabili, l’area per poterci realizzare uno skatepark.

"L’intervento in questione consentirà di restituire alla città uno spazio ludico sportivo pienamente fruibile e nel contempo la creazione di un luogo importante per la socialità e l’aggregazione", spiega l’amministrazione comunale.

In pratica l’atto di indirizzo è per avere la disponibilità dell’area della pista, di Assm, e quindi stipulare con la municipalizzata un contratto di comodato per lo spazio, anche al fine di poter procedere poi con i lavori e conseguentemente di gestire lo skatepark una volta realizzato. Si sta procedendo per step. L’intervento sarà realizzato con i fondi del Comune e di contributi da parte dei privati, o fondi derivanti da bandi.