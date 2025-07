Piste ciclabili, la Fiab promuove la città

Civitanova riconfermata "Comune ciclabile" e anche per il 2025 ottiene la bandiera gialla Fiab. Nessun passo avanti rispetto allo scorso anno, quindi come nel 2024 sono state due le "bike-smile" assegnate alla città nell’ambito del progetto che valuta l’impegno dei Comuni nella promozione della mobilità su due ruote.

Non sono infatti mancate in questi mesi dure critiche da parte della Federazione italiana ambiente e biciclette Costa Macerata-Fermo in merirto alle scelte fatte dall’amministrazione comunale, in una città in cui mancano completamente i percorsi urbani dedicati alle due ruote e dove sono stati lasciati nell’abbandono i tratti delle ciclovie. Per non parlare del ritardo con cui viaggia il ponte ciclopedonale sul Chienti, opera fondamentale per la ciclabile lungo la costa adriatica che però è in carico alla Regione.

"Il riconoscimento assegnato dalla Fiab rappresenta un’occasione per rilanciare il nostro impegno. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma siamo pronti a percorrere fino in fondo la strada verso una Civitanova sempre più vivibile, moderna e a misura di bicicletta" commenta l’assessore Roberta Belletti, che parla di una "amministrazione che ha lavorato per inserire la mobilità ciclabile come parte integrante dei nuovi interventi urbanistici: in tutti i progetti di nuove strade è prevista la realizzazione di ciclabili per favorire connessioni più funzionali tra scuole, quartieri, impianti sportivi e aree residenziali".

L’assessore Belletti ricorda inoltre come "sia attualmente in corso, grazie a un finanziamento ricevuto dalla Regione, la redazione del piano urbano della mobilità sostenibile, che servirà a rafforzare e coordinare gli interventi previsti nei prossimi anni, tenendo conto delle nuove esigenze di vivibilità urbana. Si stanno inoltre studiando nuovi collegamenti ciclabili, in particolare tra il lungomare e la zona scolastica, così come tra la pista ciclabile del Castellaro, la piscina comunale e la nuova bretella Sabatucci, per estendere la rete verso aree attualmente meno collegate".

Quanto alla mancata realizzazione di corsie dedicate alle biciclette lungo le strade cittadine recentemente asfaltate, motivo di critiche da parte di Fiab per esempio in relazione a via Civitanova, "l’amministrazione ha richiesto – spiega Belletti – un parere tecnico al ministero, con l’obiettivo di chiarire l’applicabilità della normativa relativa alle corsie ciclabili nei tratti in cui l’interpretazione risulta più complessa".

Lorena Cellini