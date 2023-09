Piste ciclabili, scatto grazie a Bruxelles

É terminata con la visita all’Europarlamento ed un focus sulle piste ciclabili, la traversata in bici, da Civitanova a Bruxelles, di Mauro Fumagalli insieme ai colleghi Carlo Luzi e Franco Tresoldi. Millesettecento chilometri tra montagne, città, fiumi e vallate con partenza il 10 settembre al Lido Cluana e arrivo, domenica scorsa, nella capitale belga. Più che un viaggio, un’impresa, che il biker racconta al Carlino rivivendo tutte le emozioni delle quindici tappe.

Fumagalli, cosa le rimane di questa esperienza?

"Porto a casa una serie di riconoscimenti politici, da parte dell’Unione europea, sul tema delle due ruote a pedali. Ho avuto la fortuna di trovare degli europarlamentari molto sensibili all’argomento e adesso c’é la volontà di creare dei tavoli di lavoro per allineare la situazione ciclabile italiana a quella dell’Unione".

E a livello personale, cosa le resterà?

"Direi che la fatica é stata ripagata a pieno da ciò che abbiamo visto durante il viaggio: le popolazioni sul Po’, gli scorci dell’Austria, gli usi, i costumi, le città. 1700 chilometri che raccontano la bell’Italia, poi le ciclabili in Germania, piene di gente e con addirittura dei ‘Bicigrill’, dei punti di ristoro creati appositamente per i cicloturisti".

La tappa più bella?

"Certamente, il passaggio dall’Italia all’Austria, con Bolzano, Merano, Malles Venosta. Poi, é stato meraviglioso attraversare il punto in cui si incontrano Francia, Lussemburgo e Belgio. Sono state sette le nazioni coinvolte nella traversata: Italia, Austria, Svizzera, Germania, Francia, Lussemburgo e Belgio".

Qual é stato il momento più impegnativo?

"Il passaggio dall’Austria alla Germania, il tracciato Schruns-Lindau, é stato condizionato dal maltempo: 90 km sotto la pioggia, al freddo. Per il resto, tutto é andato per il verso giusto".

Agli eurodeputati avete consegnato dei report sulle ciclovie in Italia. Nello specifico, di quanti elaborati parliamo?

"Otto progetti già operativi che hanno bisogno di risolvere alcune criticità. Ad esempio, in ‘NoiMarcheBikeLife’ occorre una mappatura dei luoghi, cioè che i percorsi siano dotati di cartelli ed indicazioni, proprio come accade in altri paesi".

Francesco Rossetti