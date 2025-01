Piste ciclabili, un progetto in lizza per i fondi del ministero

Fondi ministeriali destinati alla ciclabilità urbana, il Comune di Civitanova partecipa al bando "Bici in Comune". Tra le priorità, la realizzazione di nuovi percorsi verso le aree industriali e commerciali e l’organizzazione di eventi ciclistici per incentivare l’uso della bicicletta. Il bando è stato promosso dal ministero per lo sport e i giovani con il supporto del dipartimento per lo sport, Sport e Salute Spa e Anci. Civitanova rientra nel cluster 2 (fino a 50mila abitanti), per il quale è previsto un contributo massimo di 80mila euro, con un cofinanziamento richiesto di 21.550 euro. Le proposte elaborate riguardano la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile che collegherà la pista del lungomare al santuario di Santa Maria Apparente utilizzando strade secondarie già esistenti, e integrandole con percorsi ciclabili attuali; la manutenzione del percorso ciclabile del Castellaro, con la segnaletica orizzontale su 400 metri lineari di pista larga circa quattro metri; l’organizzazione del festival "Primavera in Bici 2025", dedicato alla mobilità sostenibile.

"Questo bando rappresenta un’opportunità importante che l’amministrazione vuole cogliere per migliorare la rete ciclabile, promuovere l’uso della bicicletta e incentivare uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente – afferma Roberta Belletti, assessore alla mobilità sostenibile – e anche nel 2025 investiamo risorse nella mobilità dolce, per trasformare Civitanova in un laboratorio di innovazione sostenibile, più accessibile e vivibile per tutti".