Pistola e munizioni in casa. Patteggia dieci mesi

Aveva in casa una pistola calibro 7,65, detenuta illegalmente, con sette colpi inseriti. Arrestato un uomo di 56 anni, polacco, che vive a Muccia. La pistola semiautomatica era nascosta all’interno dell’armadio della sua camera da letto. Nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 16.30, i carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti hanno eseguito una perquisizione a casa del cinquantaseienne, in seguito ad una segnalazione. Nell’armadio della camera da letto i militari dell’Arma hanno rinvenuto una fondina in pelle marrone e una pistola semiautomatica, marca Victoria, calibro 7,65.

Inoltre c’erano un caricatore vuoto, un caricatore contenente sette cartucce, marca Fiocchi, calibro 7,65, e sessantasei munizioni 7,65, pure modello Fiocchi, custodite all’interno di tre scatole in cartoncino. Al termine della perquisizione, tutto il materiale e le armi sono stati posti sotto sequestro. E il cinquantaseienne è stato arrestato per detenzione illecita di armi comuni da sparo.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Difeso dall’avvocato Carla Tiburzi del foro di Perugia, l’uomo ha patteggiato dieci mesi e ha chiesto la conversione in pena pecuniaria. Il cinquantaseienne, dunque, dovrà pagare 4.400 euro. In aula il pm era Francesca D’Arienzo, il giudice Domenico Potetti.