"Pistola puntata a un passante": denunciato

Armato di pistola, l’ha puntata contro un passante e poi ha esploso alcuni colpi in strada dal finestrino dell’auto. Per questa scena da Far West avvenuta a Treia è finito nei guai un 33enne di origini albanesi e residente ad Appignano, denunciato per porto abusivo di armi, esplosioni pericolose e minacce aggravate. A individuarlo sono stati i carabinieri della stazione di Treia, in collaborazione con i colleghi di Appignano. La sera del 2 luglio l’uomo, al volante della sua auto, si aggirava dalle parti di Chiesanuova di Treia. All’improvviso, incrociando per caso un passante, aveva estratto una pistola e gliela aveva puntata contro, minacciandolo. Mentre il malcapitato rivedeva il film della sua vita, il 33enne aveva ripreso la marcia lungo le vie della frazione sparando dal finestrino alcuni colpi con l’arma. Le detonazioni erano state avvertite da parecchi residenti, che spaventati avevano chiamato il 112. La centrale operativa dei carabinieri aveva subito inviato la pattuglia di Treia, e i militari avevano raccolto i primi elementi su quanto accaduto, sull’auto e sul pistolero. Nel corso del sopralluogo a Chiesanuova, i carabinieri avevano anche trovato e raccolto tre bossoli di colpi a salve. Il giorno successivo, l’albanese era stato identificato. Così i militari erano andati a fare una perquisizione a casa e sulla sua auto, trovando a bordo una custodia in plastica per pistola scacciacani a salve, automatica e calibro 8 millimetri, due bossoli di colpi a salve uguali a quelli rinvenuti a Chiesanuova, un colpo a salve inesploso e una scatola porta cartucce in plastica per munizionamento a salve calibro 8 millimetri. Tutto il materiale era stato messo sotto sequestro. La pistola scacciacani in questione invece non era stata rinvenuta: l’albanese aveva detto di essersene disfatto la sera stessa, gettandola in un campo non meglio indicato. Ma i carabinieri hanno continuato a cercarla, e dopo qualche giorno, grazie anche all’efficace opera di persuasione attuata dai militari del Comando, il 33enne si è convinto a consegnarla, portandola alla stazione dell’Arma di Appignano. Anche la pistola dunque è stata sequestrata. Per lui sono partite le denunce, per quanto avvenuto nella frazione treiese.

Paola Pagnanelli