Pistole e fucili, ma anche sciabole Rottamazione per oltre duemila armi

Oltre duemila armi sono state rottamate dal 2020 al 2022 dal comando provinciale dei carabinieri. Si tratta di pistole, fucili, armi bianche cioè sciabole, pugnali, coltelli e balestre che nel biennio appena trascorso distrutte al 15° Centro rifornimenti e mantenimento di Padova. In questa struttura militare dell’Esercito italiano avviene la rottamazione, che consiste nella distruzione materiale delle armi, mediante l’utilizzo di appositi macchinari. Le armi da distruggere vengono raccolte dai comandi territoriali dell’Arma in maniera spontanea oppure perché disposto dall’autorità giudiziaria. Nel primo caso vengono depositate poiché gli interessati non ne gradiscono più il possesso, oppure perché ereditate da familiari che non hanno le autorizzazioni per tenerle. Nel secondo caso, perché c’è una disposizione dell’autorità giudiziaria in quanto l’arma è oggetto di attività di indagine. "Giova precisare – spiegano i carabinieri del comando provinciale – che la detenzione di armi nel territorio italiano è disciplinata dall’articolo 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, secondo il quale è subordinata al rilascio di titoli emessi dal questore competente nella provincia. Tali titoli si dividono in nulla osta per la sola detenzione e licenza di porto di fucile a uso caccia; il loro conseguimento è subordinato alla presentazione di una domanda corredata di certificazione medica e altri documenti". Nel biennio trascorso, numerosi sono stati i casi di violazione del predetto articolo del Tulps e reati previsti dall’autorità giudiziaria, che hanno causato il ritiro immediato del titolo e di tutte le armi a esso connesse. Particolare importanza va data alla custodia delle armi disciplinata dall’articolo 20 della legge numero 110 del 1975, il quale prevede che la custodia delle armi debba essere assicurata "con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica"; il cittadino deve riporle all’interno di un armadio metallico, chiuso a chiave, in un luogo reso noto alle forze d’ordine addette all’eventuale controllo. La collaborazione fra il comando provinciale carabinieri di Macerata e il tribunale di Macerata ha permesso inoltre di effettuare la rottamazione di più di cento armi confiscate e in carico al palazzo di giustizia. Sempre in tema di controlli sul regolare possesso di armi, il comando provinciale carabinieri di Macerata ha disposto, a riguardo, specifici controlli che, come previsto dall’articolo 38 del Tulps, saranno intensificati nei prossimi giorni dai militari dell’Arma su tutto il territorio della provincia, al fine di prevenire e reprimere eventuali comportamenti delittuosi.

p. p.