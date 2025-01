Pittura e scultura al centro del concorso nel castello Svevo

Questo pomeriggio alle 15, nei locali del castello Svevo di Porto Recanati, sarà inaugurato il concorso di pittura e scultura organizzato dalle due associazioni "Il salotto degli artisti" e "Arte&Arte" di Imola, in collaborazione con il Comune di Porto Recanati. L’iniziativa in programma ha lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea e vedrà protagonisti svariati pittori e scultori, provenienti da diverse regioni d’Italia e anche da altri paesi europei.

Inoltre le loro opere saranno sottoposte al giudizio del pubblico, che avrà modo di compilare delle schede di preferenza: in base a queste saranno infine decretati i tre vincitori del concorso.

A conclusione della manifestazione, per lasciare una prova tangibile delle opere e degli artisti partecipanti all’esposizione, saranno realizzati un catalogo digitale e un video visibili su internet. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a lunedì 20 gennaio. L’orario per le visite sarà ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e poi dalle 16 alle 19. La premiazione finale, invece, è prevista per martedì 21 gennaio, alle 17.