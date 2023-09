"Pittura en plein air a Recanati con il Fai: visita e workshop"

L’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati domenica, dalle 10, apre i cancelli per una giornata all’insegna dell’arte pittorica e della creatività. Ospiti del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) artisti da tutta Italia che si cimenteranno nella pittura - en plein air e dal vivo dei suggestivi scorci del giardino, mentre i visitatori di passaggio potranno osservarne da vicino l’estro creativo e le tecniche pittoriche. L’evento è realizzato in collaborazione con InArte, l’ente che cura "FabrianoInAcquerello", evento nato nel 2010 e divenuto oggi un’importante iniziativa internazionale che attrae acquarellisti da tutto il mondo. Nell’occasione sono in programma, alle 11 e alle 16, una visita guidata alla scoperta di aneddoti storici e curiosità botaniche sull’Orto del Colle dell’Infinito e sull’ex Convento di Santo Stefano, dall’arrivo delle monache clarisse nel XVI secolo alla soppressione napoleonica del 1810, fino ai lavori di riqualificazione del 1926 del Colle e al recente progetto di recupero del Fai curato dall’architetto Paolo Pejrone. Alle 14.30, si terrà il workshop di pittura ad acquerello su carta per adulti e ragazzi, della durata di due ore. Dopo una breve introduzione sulle varie tecniche pittoriche i partecipanti impareranno a conoscere le fasi di composizione di un disegno e verranno guidati nella realizzazione di una cartolina da portare a casa come ricordo dell’esperienza (ciascuno dovrà munirsi dei propri colori).

Antonio Tubaldi