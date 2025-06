"Più attenzione al verde. L’incuria può essere un pericolo per tutti"

"La cura del verde va sollecitata. La mancata potatura degli alberi alti e a folta chioma è pericolosa, soprattutto ora che gli eventi atmosferici non sono più un’eccezionalità". Alessandro Marcolini, consigliere del Partito democratico, presenterà un’interrogazione rispetto al controllo delle chiome degli alberi di viale Indipendenza. "Se i controlli sono stati fatti, non sono stati effettuati con la dovuta e necessaria perizia - riferisce Marcolini - soprattutto in seguito all’episodio precedente, ad ottobre". Con i temporali e il forte vento dei giorni scorsi, proprio in viale Indipendenza, arteria cittadina molto trafficata, quartiere popolato e ricco di attività, un alto albero è rovinato in strada. Marcolini scrive che "l’incuria del verde è un problema serio. Non solo per quanto riguarda la potatura degli alberi, ma anche per l’erbaccia nei parchi, che - sottolinea - può far proliferare serpi, zecche e zanzare. Gli alberi poi sono un problema ancor più serio e pericoloso. Con quello caduto l’altroieri attorno alle 19, ora di punta per il traffico, si è rischiato il morto".

Nell’interrogazione il consigliere Pd ricorda che "ad ottobre, a fianco della chiesa di Santa Croce, è caduto nella notte un albero ad alto fusto sopra un’autovettura parcheggiata; fortunatamente non ci sono state vittime; i residenti all’epoca avevano segnalato il problema". Marcolini chiede se "dopo ottobre il Comune ha effettuato controlli, verifiche e monitoraggi sugli alberi ad alto fusto presenti lungo tutto il tratto di viale Indipendenza e, se sì, da parte di chi, e come. Va inoltre chiarito quali attività siano state messe in campo per scongiurare nuove cadute, in ogni parte della città. Serve una risposta".