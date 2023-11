"Più attenzione alle aree verdi"

L’appello di un tolentinate, Franco Casadidio (di professione architetto), ha accesso la riflessione di altri concittadini sull’area verde sotto al Ponte del Diavolo, dove si trova l’ex centrale idroelettrica. Questa zona "ospita" anche le pedane che prima stavano in via della Pace. "Vi ricordate questa artistica ma ingombrante pedana? Un tempo era collocata nel mezzo di via della Pace, e ora è abbandonata nello spazio antistante l’ingresso della sala di lettura nei pressi del fiume Chienti – scrive Casadidio –. Quest’area non ha ancora un’attenzione adeguata, dopo tanti anni e investimenti pubblici sporadici; manca di una sistemazione complessiva, conveniente alla natura dei luoghi, se vogliamo che sia frequentata tutti i mesi. Soprattutto non c’è un presidio permanente di persone che possano curarne la manutenzione nel corso dell’anno". Casadidio ha voluto porre l’accento "sulla mancanza di una progettualità capace di dare lavoro, oltre che rendere le aree più attraenti e fruibili nell’intero anno".