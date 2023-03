Più attenzione alle malattie rare "Rete clinica e fondo di sostegno"

"La giornata dedicata alle malattie rare rappresenta un momento importante di approfondimento e sensibilizzazione del pubblico e delle istituzioni – spiega Andrea Corsalini presidente dell’Associazione medici cattolici di Macerata –. Le malattie rare sono molte e per alcune, definite orfane, non esiste terapia. Noi chiediamo la costituzione di una rete clinica nazionale che disponga di un fondo sanitario per quanto riguarda le spese sostenute dalle regioni e la creazione di una rete ospedaliera che, a sua volta, acceda alla rete clinica nazionale". Il convegno sulle malattie rare si è svolto con la partecipazione di diverse autorità tra cui il sindaco Sandro Parcaroli, il prefetto Flavio Ferdani, il vescono Nazzareno Marconi e l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, del direttore Ast Antonio Draisci e del presidente dell’Ordine dei medici Mari. Tra i relatori la testimonial Arianna Ciucci, il vice sindaco Francesca D’Alessandro e il direttore dell’Ufficio salute diocesano don Juan Carlos Munoz Caceres. "Il convegno fornisce importanti spunti di riflessione sul tema delle malattie rare – ha commentato il prefetto Ferdani – e sul valore dell’attenzione verso coloro che convivono con queste patologie. Occorre ribadire l’importanza della ricerca scientifica come valore che possa assicurare un futuro a queste persone". "La solitudine e l’abbandono – sottolinea il vescovo Marconi – sono realtà sperimentate da molti malati, per questo dobbiamo prenderne sempre più coscienza trovando il modo di farcene carico come comunità". "Di fronte a situazioni così delicate e complesse tutti gli attori sociali devono intervenire – conclude don Juan Carlos Caceres, direttore ufficio salute diocesano –. Le istituzioni, il governo e le associazioni del terzo settore vogliono fare rete. Bisogna continuare a sensibilizzare i cittadini su queste tematiche incentivando la ricerca medica che può fornire delle concrete soluzioni migliorando la qualità di vita di tanti pazienti. Dobbiamo fornire risposte e supporto a tutte le persone che lottano contro queste patologie"

Barbara Palombi