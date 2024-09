"Più attenzione alle strutture"

È diverso il parere invece di Antonio Pellicciotta, studente di quinto superiore del liceo classico Leopardi di Macerata. "Credo che questa politica scolastica di forte repressione verso gli studenti più a rischio non riesce a risolvere i problemi più di tanto – aggiunge –, dati alla mano infatti ci dicono come in questi anni questi comportamenti in ambiente scolastico sono sempre più frequenti e nonostante ciò non ci sono state grandi ripercussioni". Conclude poi insistendo su quelli che sono aspetti veramente importanti che ogni studente dovrebbe avere, "preferirei maggior attenzione alle strutture scolastiche, alle attrezzature, che sono cose che fanno bene alla crescita degli studenti".