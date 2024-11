Più controlli nei luoghi di ritrovo: "Servizi di presidio delle scuole"

Una maggior presenza da parte degli agenti della polizia locale in città e anche dei controlli straordinari durante il pomeriggio e la sera nei luoghi più sensibili, tra cui parchi, giardini, piazze pubbliche e scuola. E’ questo l’obiettivo del progetto presentato dall’amministrazione comunale di Potenza Picena, nell’ambito del patto di sicurezza urbana avviato dalla Regione.

"Lo scorso luglio abbiamo preso parte al tavolo di confronto con Questura e Prefettura, promosso dall’assessorato regionale alle politiche integrate della sicurezza urbana – spiega l’assessore con delega alla sicurezza urbana, Salvatore Palmiero –.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere i Comuni nell’azione di potenziamento del controllo sul territorio, prevedendo pure un contributo economico per interventi integrati".

Per questo motivo, il comando della polizia locale ha redatto un progetto di contrasto ai fattori di marginalità e di esclusione, per la promozione e la diffusione della cultura della legalità. "In primo luogo – spiega ancora l’assessore Palmiero – puntiamo a una formazione di qualità per i nostri agenti, con un specifico percorso coordinato da istruttori professionalmente riconosciuti, per l’acquisizione di tecniche di difesa, necessarie a contrastare soggetti violenti". E soprattutto c’è la volontà di potenziare la presenza della polizia locale sul territorio, non solo in termini repressivi, ma anche di prevenzione e dialogo con le nuove generazioni. Per questo è stato già esteso per ulteriori 68 giornate l’impiego di due unità destinate al servizio estivo.

"Vorremmo che, in particolare gli adolescenti, vedano negli agenti un punto di riferimento – riprende –. Per questo è importante aumentare gli ordinari servizi di controllo, soprattutto in orario pomeridiano e serale, e in particolar modo nei parchi pubblici, all’esterno degli oratori, nei luoghi sensibili quali la stazione ferroviaria e i quartieri periferici. Anche per favorire un uso corretto della cosa pubblica, contrastando comportamenti illeciti e turbativi. Il tutto sempre in collaborazione con le altre forze di polizia. Pensiamo inoltre a servizi di presidio delle scuole medie da effettuare durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni".