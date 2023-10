Più controlli sulle strade. Arriva un nuovo autovelox

Maggiore controllo sulle strade cittadine: arriva un nuovo "occhio elettronico". Oltre a un apparecchio telelaser già in dotazione alla polizia locale, infatti, il comandante Danilo Doria ha firmato una determina per il noleggio di un Velomatic 512D, un misuratore di velocità istantanea mobile o fisso che consente di monitorare le auto in transito in entrambi i sensi di marcia. Per il momento sono stati previsti otto servizi, per cinque ore al giorno e un costo complessivo di 2.440 euro (Iva compresa). Il noleggio dell’apparecchio, dalla ditta A.U.S. srl di Pieve Torina, si è reso necessario perché tra gli obiettivi del programma 2023-2026 della polizia locale c’è "il potenziamento della sicurezza urbana attraverso una serie di azioni tra cui la riduzione incidentalità stradale attraverso campagne mirate per il controllo delle velocità. Le fasi di realizzazione dell’obiettivo prevedono l’organizzazione di controlli sistematici sulle vie comunali – si legge nella determina firmata dal comandante Doria – e la polizia locale ha in dotazione un’unica strumentazione telelaser, normalmente utilizzata con contestazione immediata. Per questo si rende necessario potenziare l’attività di controllo anche in riferimento a strade a grande percorrenza in cui la contestazione immediata non è possibile e opportuna in relazione al traffico, alla sicurezza del personale e delle persone sottoposte a controllo, nonché alle caratteristiche della strada stessa". Da qui è partita un’indagine di mercato che ha portato poi all’individuazione della ditta di Pieve Torina che ha proposto il noleggio giornaliero dell’apparecchiatura, oltre alla messa a disposizione di un operatore.