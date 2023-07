Più di cinquanta verbali per i furbetti dei rifiuti

In merito alla tutela ambientale sono stati 85 i sopralluoghi per richieste di accertamenti vari ricevute dalla centrale della polizia locale. Le violazioni accertate in materia di rifiuti, raccolta differenziata e controllo del microchip sono state 53, 15 i controlli in materia di inquinamento acustico o disturbo della quiete pubblica, 4 gli interventi per inconvenienti igienico-sanitario ed ecologici, 5 i controlli edilizi, 57 i verbali di accertamento per violazioni sulla detenzione del cane, 15 i posizionamenti della videocamera per il controllo di abbandono rifiuti. "Molte segnalazioni – ha spiegato il vice comandante, il commissario Fabrizio Calamita – riguardano la vegetazione che copre la segnaletica. A volte ci sono anche problemi di igiene, spesso aggravati perché magari si tratta di un’area proprietà di una società fallita, e il curatore non ha soldi per la manutenzione. Ci sono lamentele anche per l’inquinamento acustico, soprattutto vicino ai cantieri: con il caldo, le ditte tendono a iniziare presto, e invece gli orari ammessi per questi rumori sono dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Capita anche che qualcuno protesti se il vicino suona il pianoforte, ma se vediamo che è il solo condomino a protestare forse il problema è suo. Ci sono stati problemi di igiene anche per un appartamento, dove l’estate scorsa abbiamo sequestrato 15 gatti, che finora al gattile comunale ci sono costati 13mila euro di mantenimento". In tanti protestano per gli escrementi dei cani, "ma lì è difficile cogliere i responsabili in flagranza. Comunque abbiamo fatto in sei mesi 57 multe da 50 euro". Molti abbandoni di rifiuti sono stati risolti con le telecamere mobile.