Più di duecento alla cena benefica per la Palestina a Villa Potenza

Erano più di 200 le persone che hanno partecipato alla cena palestinese nel bar Teatro, a Villa Potenza. Un buon successo di partecipanti che ha testimoniato la vicinanza al dramma del popolo palestinese, che continua ancora dopo il cessate il fuoco, seppure in forme meno visibili. L’iniziativa, organizzata dai gruppi spontanei "Saturdays for Palestine" di Porto Recanati e "Macerata per la Palestina" di Macerata, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per il campo profughi di Beit Lahia, nella Striscia di Gaza.

I fondi raccolti serviranno per fornire beni di prima necessità agli abitanti del campo, che affrontano condizioni drammatiche anche dopo il cessate il fuoco provvisorio, vista la totale distruzione.

La cena, che è stata preparata a base di piatti tipici della tradizione palestinese, è stata preceduta da un momento di approfondimento e informazione, a cui hanno partecipato il giornalista Samir Al Qaryouti, Paolo Pignocchi, referente di Amnesty International Marche e Ammar Amadneh, attivista italo-palestinese.