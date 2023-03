Più di mezzo miliardo di interventi Saranno sistemati municipi e cimiteri

di Lucia Gentili

Il nuovo Piano delle opere pubbliche per la ricostruzione, presentato venerdì a Camerino al termine della riunione del Comitato istituzionale, prevede anche il finanziamento di tutti i municipi danneggiati e di tutti i cimiteri, dentro e fuori cratere sismico. Per un totale di oltre 83 milioni e mezzo di euro (circa 83.632.000) destinati a palazzi municipali e camposanti del Maceratese. Poi ci sono anche gli interventi di rigenerazione urbana per il cratere ’ristretto’, ovvero per i Comuni più danneggiati, con altri 135 milioni e mezzo di euro (135.578.000 euro). E ulteriori 17 milioni e mezzo (17.582.000) per le opere strategiche. Zoomando nei vari Comuni, solo per citare alcune opere, nell’elenco dei municipi e dei camposanti troviamo: ristrutturazione del cimitero di Belforte (1 milione), di Caldarola (1 milione), di Cingoli (1.200.000) e di Fiuminata (2.100.000) e ripristino della chiesa in quello di Matelica (1 milione), recupero, restauro e miglioramento sismico della sede della delegazione comunale a Civitanova Alta (5 milioni), lavori di ripristino e adeguamento sismico del municipio di Acquacanina adibito a uffici comunali e servizi assistenziali e sociali (2,2 milioni). Per Macerata, il miglioramento sismico degli uffici comunali di viale Trieste (ex distretto militare) con 2.650.000 euro e riparazione con rafforzamento locale del cimitero civico – chiostri e ingresso a confine con via Pancalducci con 3 milioni. E ancora, miglioramento sismico del palazzo comunale di Montecosaro (4,4 milioni); a San Ginesio per la riparazione danni e il miglioramento sismico del cimitero di Fiolce 2.163.200 euro, mentre per l’ex Palazzaccio 4.309.500 euro. Al cimitero di Tolentino 5.151.520 euro, e a quello di Treia 5.109.590 e 2 milioni per il camposanto di San Placido a Ussita.

Tra gli interventi del cratere ’ristretto’, per fare alcuni esempi: 2.853.760 euro per la ristrutturazione dell’albergo comunale di Caldarola; 2.660.000 per il consolidamento delle mura storiche primo stralcio a Camerino; oltre 4,3 milioni per la riqualificazione di Nocelleto a Castelsantangelo sul Nera; 2.760.000 per la strada Coldiele a Cessapalombo; quasi 2,5 milioni per i dissesti a Gagliole; 4.420.000 per pavimentazioni e sottoservizi nel centro storico di Gualdo; oltre 3 milioni per gli immobili ex "Sam" di Muccia; 4.950.000 per la riqualificazione dell’area Sant’Agostino a Pieve Torina. Altri 4.900.000 euro per il palazzo comunale di Pioraco e 4.200.000 per il complesso ex Terme San Giacomo di Sarnano. Oltre 3,8 milioni al restauro della Biblioteca Filelfica di Tolentino (Palazzo Fidi) e 3,5 milioni per il municipio di Ussita.

Per quanto riguarda le opere strategiche, viene destinato quasi 1 milione e mezzo agli appartamenti Erp di Camerino, 1,5 a Palazzo Ciccolini di Civitanova, e 1,5 al rifugio escursionistico Tribbio di Fiastra. Inoltre, 4 milioni a Palazzo Vicoli di Morrovalle, 2,6 a Villa "La Quiete" di Treia e 3,4 per l’adeguamento sismico della casa di riposo Amilcare Cristallini di Montefano.

Il nuovo Piano presentato l’altro ieri sarà ora portato in cabina di coordinamento e poi il commissario straordinario procederà con le ordinanze, come autorizzazione alla spesa.