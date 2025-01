Più di sei chili di droga nel bagagliaio dell’auto

Trovato con mezzo chilo di cocaina e circa sei chili di hashish nel bagagliaio dell’auto, un ventenne arrestato dalla polizia. Il giovane, residente in provincia e disoccupato, è stato fermato mentre si trovava al volante della sua macchina. Gli era stata da poco ritirata la patente e quando gli è stato intimato l’alt per un controllo il ventenne è apparso molto nervoso. L’operazione è stata eseguita mercoledì scorso, a Porto Recanati, dagli agenti della squadra mobile di Macerata. I poliziotti erano impegnati in uno dei tanti servizi di controllo che vengono eseguiti quotidianamente, in particolare lungo la costa, svolti con l’obiettivo di contrastare furti, spaccio e immigrazione clandestina, come disposto dal questore di Macerata.

L’operazione è scattata quanto i gli agenti della squadra mobile hanno notato un uomo al volante di un’auto che circolava a velocità sostenuta tra le vie del centro di Porto Recanati, non lontano dalla strada statale 16. Il controllo svolto immediatamente sulla targa ha permesso di accertare che al giovane conducente dell’auto era stata da poco ritirata la patente. Pertanto, una volta fermato ed identificato il giovane alla guida, si è avuta la conferma che questi stesse effettivamente guidando sprovvisto di patente. Si trattava del 20enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, alla vista degli agenti, è parso particolarmente nervoso. Così i poliziotti hanno approfondito il controllo, effettuando una perquisizione a bordo dell’auto.

Nel portabagagli erano nascosti mezzo chilo di cocaina e circa 6 chili di hashish, già diviso e pronto per essere ceduto. A quel punto il 20enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Venerdì mattina, in tribunale a Macerata, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al giudice Claudio Bonifazi. Il 20enne, in videocollegamento dal carcere, è difeso dall’avvocato Carlo Mocchegiani del foro di Ancona. Al termine dell’udienza, il giudice ha covalidato l’arresto e disposto il carcere a carico del ventenne.