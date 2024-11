Più di trecento presepi. Domande da fuori regione

Anche stavolta il Natale sarà protagonista in città alta. La "Pro Loco Civitanova alta Aps" è alle prese con l’organizzazione delle varie iniziative che dall’8 dicembre al 12 gennaio animeranno il borgo antico ed ecco un programma ricco e dettagliato dell’intrattenimento per grandi e piccini.

La punta di diamante è il percorso dei presepi, attrattiva che ogni anno richiama sul colle migliaia di curiosi anche da fuori regione. "Quest’anno saranno anche più numerosi, oltre trecento – spiega entusiasta il presidente della Pro Loco Aldo Foresi – e allo spazio multimediale San Francesco, pure in questa edizione, verrà allestito il presepe più grande delle Marche. Sono arrivate abbondanti richieste da parte di espositori abruzzesi e dell’entroterra maceratese".

Oltre a San Francesco, i luoghi scelti per ospitare le creazioni sono l’ex archivio del tribunale, l’ex liceo classico, l’ex pescheria, l’Auditorium di Sant’Agostino e la casa della famiglia Broglia (via del Girone). L’inaugurazione è prevista l’8 dicembre, giorno in cui verranno accese le luminarie dell’abete natalizio in piazza della Libertà, il tutto accompagnato dal coro dei piccoli della scuola Primaria Sant’Agostino. Per l’occasione, spazio anche a "Mani in pasta-storie in festa", un brindisi al Bar Cerolini, poi il concerto Gospel al teatro Annibal Caro. Nei giorni di festa, la stessa associazione organizzatrice si attrezzerà con il villaggio di Babbo Natale e la consegna dei regali a domicilio.

Le iniziative sono realizzate in collaborazione con Comune, Sted, Sentinelle del mattino, Contemporanea 2.0, Teatri di Civitanova, Archeo Club, Centro Studi Civitanovesi e Circolo fotografico "Il Faro". "Un grazie a tutti coloro che si spendono nella realizzazione del programma – conclude Foresi –, soprattutto ad Atac e al suo presidente Massimo Belvederesi per il contributo".

Francesco Rossetti