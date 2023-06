"Più Eco Morrovalle" chiede la messa a dimora di 750 alberi

Quattro proposte, firmate dall’associazione "Più Eco Morrovalle", sono state protocollate in Comune, all’attenzione dei capigruppo, Roberta Palombini di "Viviamo Morrovalle" e Silvia Dalloro di "Cura e Partecipazione", in modo da essere discusse nei prossimi consigli comunali. Nell’elenco figura la messa a dimora di 750 nuovi alberi. "La legge stabilisce che ogni Comune d’Italia deve mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato – spiega il coordinatore Tonino Quattrini –. I bimbi nati a Morrovalle, dal 2013 a oggi, sono stati oltre 750. Proponiamo di mettere a dimora; 500 alberi alla discarica di Colli Asola, 50 al polo scolastico, 100 nel parco Pegaso e altri 100 da destinare in zone sparse sul territorio". Tra i punti da prendere in esame anche l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche e l’istituzione di una figura denominata "Garante degli animali". Poi Quattrini illustra la Consulta dei cittadini: "Un organismo attraverso il quale, il Comune promuove la partecipazione, ogni 6 mesi deve essere convocata per dare a tutti i cittadini la possibilità di esprimere la propria opinione".