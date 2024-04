Più fondi per sistemare il cimitero

È stato aumentato di un milione e 200 mila euro il contributo per la ricostruzione del cimitero di Castelmurato, nel Comune di Ussita. Le risorse sono state programmate con l’Ordinanza speciale 72, su cui l’ultima Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal Commissario Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa. In totale il finanziamento per l’opera, che rientra nell’Ordinanza speciale dedicata alla ricostruzione pubblica di Ussita, arriva a 19,3 milioni. I lavori sono attualmente in corso.

"La messa in sicurezza e il recupero del cimitero di Castelmurato sono strategici per tutelare un luogo storico e identitario per tutta Ussita e per consentire la ripresa delle funzioni cimiteriali, nel rispetto delle famiglie che lì hanno sepolto i loro cari - spiega il commissario Castelli -. Prosegue l’opera di ricostruzione grazie alla collaborazione con il presidente Francesco Acquaroli e all’Ufficio speciale ricostruzione delle Marche. Lavoriamo fianco a fianco con il sindaco Silvia Bernardini per sostenere la ripresa di Ussita e della sua splendida comunità". Dal canto suo proprio il sindaco Bernardini aggiunge che "ancora una volta si è avuta dimostrazione di quanto la Regione e soprattutto il commissario Castelli siano vicini alle esigenze dei nostri territori". Poi conclude: "Avere queste nuove risorse ci permetterà finalmente di dare una degna sepoltura ai nostri defunti e ci consentirà di poter iniziare il rifacimento del cimitero monumentale di Castelmurato. Ancora un grazie a chi, come noi sindaci, lavora senza sosta alla ricostruzione dei nostri paesi".