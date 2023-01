"Più funzionale un carcere vicino al tribunale"

di Paola Pagnanelli

"Premettendo che quella del carcere e della sua collocazione sono scelte politiche, sulle quali non voglio e non posso entrare, posso solo esprimere alcune considerazioni di natura tecnica. E su questo campo, mi associo a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal garante dei diritti Giancarlo Giulianelli e dall’avvocato Vando Scheggia". Il magistrato di sorveglianza Enrico Zampetti, il giudice incaricato di valutare e trattare le questioni che riguardano i detenuti, interviene così sulla possibilità di costruire un nuovo istituto.

E alla luce delle sue valutazioni tecniche, la scelta della collocazione ideale non può ricadere lontano dal tribunale. "A Macerata c’è una singolarità – spiega –. Siamo l’unico ufficio di sorveglianza in Italia senza carcere. Compito di questo ufficio è vigilare sull’organizzazione degli istituti penitenziari e di prospettare al ministero le esigenze. L’ufficio di sorveglianza di Macerata ha competenza su tre province, cioè anche su Fermo e Ascoli, ma le carceri sono solo a Fermo e Ascoli". Questa condizione crea una difficoltà per il magistrato, "che per legge ha il compito di visitare le strutture e accertare le condizioni carcerarie. Un monitoraggio più difficile quando le distanze sono significative". Macerata ha in questo ambito un’altra singolarità: "Questa è una sede giudiziaria molto importante per il distretto delle Marche – prosegue il magistrato – perché ha la corte d’assise, anche questa competente pure su Fermo e Ascoli. Ma quando i detenuti devono venire in udienza, è necessario organizzare le scorte da lontano, una difficoltà ulteriore anche per la polizia penitenziaria. Anche in questo caso, non credo esista un’altra corte d’assise in Italia che non abbia un carcere vicino. Le stesse difficoltà incontra l’Ufficio esecuzione penale esterna, che si occupa da Macerata dei detenuti di Ascoli. Oggi ci sono anche principi di territorialità della pena: per favorire il reinserimento del detenuto nella società, attraverso una serie di passi graduali, si preferisce la detenzione vicino alla sua residenza, alla sua famiglia. Il detenuto progressivamente inizia con il lavoro interno, poi esterno, poi può avere permessi premio: il contatto con la famiglia è importante".

Il giudice Zampetti sottolinea la ricchezza e le possibilità del territorio, che anche attraverso le numerose associazioni di volontariato potrebbe contribuire a dare vita a una struttura funzionale e moderna, nel senso della funzione rieducativa della pena. Le scuole professionali potrebbero organizzare corsi. "E a Macerata c’è una delle poche facoltà di Giurisprudenza che ha il corso di diritto penitenziario. Ma alla base di tutto, c’è il fatto che per la quotidianità dell’amministrazione della giustizia è funzionale avere il carcere vicino al tribunale. Si riducono i tempi di trasferimento dei detenuti, i rischi per la sicurezza, l’impegno del personale di vigilanza che è già sottodimensionato".