Più libri per le biblioteche comunali

I Comuni di Macerata e Civitanova hanno ottenuto un finanziamento di 45mila euro grazie al bando nazionale "Città che legge" del Cepell (Centro per il libro e la lettura). L’obiettivo del progetto, individuato come uno dei 35 "esemplari" finanziati dal bando, è avvicinare alla lettura un pubblico che normalmente non frequenta la biblioteca e non legge, abbattendo barriere sociali, economiche, psicologiche, linguistiche e culturali. Macerata è stato individuato come Comune capofila con con la biblioteca "Mozzi Borgetti" e i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, poi ci sarà il coinvolgimento del Comune di Civitanova – con la Pinacoteca civica e la biblioteca "Silvio Zavatti" – dell’associazione culturale Contesto, del Museo tattile statale Omero, di Seri Editore e di Vydia Edizioni d’arte srl. "Dopo la grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto anche lo scorso anno di ’Città che legge’, quest’anno per la prima volta il Comune di Macerata – insieme a quello di Civitanova – è risultato tra i vincitori del bando che ci permette di arricchire e valorizzare le biblioteche comunali e non solo, per promuovere la cultura e, in particolare, la diffusione della lettura – ha commentato l’assessore Katiuscia Cassetta -. Un lavoro di squadra tra due comuni importanti della provincia che è sinonimo di valorizzazione del prezioso lavoro che le nostre biblioteche svolgono quotidianamente per la promozione della lettura. Con le risorse che abbiamo ottenuto e grazie alla collaborazione con associazioni, case editrici ed enti, arricchiremo le competenze del personale e l’offerta per il pubblico che ci auguriamo sia sempre più numeroso nel frequentare spazi aperti, moderni, inclusivi e con offerte stimolanti e di qualità. Il progetto è, inoltre, l’occasione per promuovere la rete di collaborazione territoriale del ’Patto di Macerata per la lettura’, sottoscritto da numerosi soggetti associativi del territorio maceratese".

Nei primi quattro mesi è prevista la realizzazione di attività formative rivolte a bibliotecari, educatori, insegnanti e librai e contestualmente avranno avvio le attività che coinvolgeranno le scuole. Nel secondo quadrimestre il progetto interesserà, in particolare, i due musei di Macerata e Civitanova e avranno avvio tutte quelle attività che prevedono la realizzazione di un prodotto multimediale o di un libro. Nel terzo quadrimestre che completerà il progetto finanziato, avrà luogo il programma itinerante di promozione della lettura previsto dal Comune di Civitanova.