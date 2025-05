Più parcheggi gratis. Cambia la sosta in città

Cambia il piano della sosta a Tolentino. Le modifiche per la gestione dei parcheggi a pagamento sono contenute in una proposta di delibera che sarà votata lunedì sera in consiglio comunale. La seduta si terrà alle 21 nella sala conferenze dell’Assm.

Queste le novità principali sui parcheggi. La prima è l’ampliamento delle aree di sosta riservate all’utilizzo degli abbonamenti agevolati per i residenti con prima auto, al fine di garantire maggiore accessibilità alle abitazioni situate in zona centro, oggi fortemente penalizzate dalla presenza dei cantieri post-sisma. Poi l’estensione del periodo di sosta gratuita nella zona tariffaria "rossa": il tempo massimo consentito passerà dagli attuali 30 minuti a due ore, per favorire la permanenza di cittadini e clienti. Per zona rossa si intende ad esempio viale Benadduci, viale delle Cartiere, viale Matteotti, viale XX Giugno, via Caselli, via Gramsci, Cavour-Pallotta, via del Mattatoio, via Rutiloni, via Murat, viale Filzi, piazza Marconi, viale Matteotti zona Bnl. E ancora, la riduzione del numero complessivo di stalli di sosta a pagamento, mediante la gratuità della sosta nei tre parcheggi di struttura Filzi, Matteotti e Foro Boario, per compensare la perdita di stalli disponibili a causa delle interdizioni dovute ai cantieri. Infine la rimodulazione due vie urbane (piazzale Bartolozzi e un tratto di viale Matteotti), con modifica della fascia di appartenenza, per uniformare le tariffe alle attuali condizioni di accessibilità e domanda.

"Per effetto di questa revisione – si legge nella proposta – il numero totale delle aree di sosta a pagamento passerà da 1.142 a 705. Tuttavia, tale numero è da intendersi puramente teorico per tutta la durata dei lavori della ricostruzione, risultando inevitabilmente soggetto a variazioni in funzione della presenza temporanea e mutevole dei cantieri". Nei 705 parcheggi a pagamento rimasti, 351 si trovano in zona rossa, mentre 354 in zona blu (piazza Martiri di Montalto, corso Garibaldi, piazza Strambi, piazza dell’Unità, piazza Don Bosco, via Parisani ecc.). Nella zona rossa è prevista appunto l’agevolazione della sosta gratuita per le prime due ore, una sola volta al giorno. Tra le novità, abbonamenti agevolati "over 75" zona rossa prima auto: consente la sosta nei parcheggi a pagamento (ad esclusione di piazza Martiri di Montalto, via Parisani, via Tambroni, piazza dell’Unità, viale Benadduci tratto a pagamento, piazzale Bartolozzi) e possono beneficiarne i cittadini dai 75 anni in su che non risiedono nel centro storico, solo per la prima auto.

Durante la seduta si voteranno anche i criteri per la concessione gratuita dell’abbonamento sulla prima auto (ad esempio un unico componente di ogni nucleo familiare residente nel centro storico o nei viali Murat, Filzi, XXX Giugno e dei Cappuccini privo di un garage); le istanze dovranno essere presentate tra il 3 giugno e il 3 luglio.

Lucia Gentili