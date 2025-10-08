"Più partecipazione. Così cambierà lo statuto"

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, il presidente del Consiglio Alessandro Massi, il segretario generale Alessandro Valentini, Fabio Corradini ed Edoardo Costantini in rappresentanza delle associazioni del terzo settore, ieri in conferenza, hanno illustrato la modifica dello statuto comunale con l’inserimento di un nuovo articolo per la democrazia partecipata e la cittadinanza attiva. Il Consiglio comunale, il 30 ottobre, sarà chiamato a deliberare su un unico articolo, il 36 bis; per l’approvazione è necessario ottenere 12 voti (altrimenti entro trenta giorni bisognerà tornare in consiglio due volte e avere la maggioranza assoluta). "Oggi si apre un capitolo – ha esordito Massi –, un passaggio importante. L’articolo 36 bis tiene conto delle novità normative per il terzo settore. Vogliamo modificare la carta principale del Comune, lo statuto, e applicare concretamente il principio di cittadinanza attiva. Auspichiamo che il voto sia favorevole in Consiglio, con ampio consenso anche da parte delle opposizioni. Il segretario, nello stilare l’articolo, ha coinvolto Csv, professori universitari, associazioni di categoria. Questo è il primo passo: l’obiettivo è arrivare a un regolamento snello e funzionale". In quest’ultimo verrà spiegato, ad esempio, come presentare un’istanza di coprogrammazione e coprogettazione. "Già l’articolo 36 dello statuto, nel 2001, aveva previsto forme di partecipazione – ha aggiunto Valentini -. Ora però andiamo nel vivo: il cittadino entra nella "casa di vetro"".

"Un primo traguardo per il nostro coinvolgimento attivo – è intervenuto Corradini, rappresentante delle associazioni dell’area socio-sanitaria –. Il prossimo step sarà la firma del regolamento. Abbiamo già consegnato report e proposte. E intanto abbiamo condiviso insieme la formazione con dei focus group, tavoli di lavoro. Puntiamo all’ascolto e al monitoraggio dei bisogni dei cittadini per rispondere alle loro esigenze". "Fare rete è fondamentale", ha aggiunto Costantini.

Ecco parte del nuovo 36 bis: "Il Comune può valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della programmazione e della progettazione gli enti del terzo settore, le libere forme associative, i comitati di quartiere e tutti gli altri soggetti civici che non perseguono scopo di lucro attraverso una definizione condivisa dei contenuti e la formalizzazione delle collaborazioni con un "Patto di collaborazione" o una convenzione".

Lucia Gentili