Più posti auto a pagamento. Tentazione in maggioranza

Si moltiplicano a Civitanova i parcheggi a pagamento? Se ne sta discutendo e pare essere questo l’orientamento della maggioranza. Non c’è ancora nessuna decisione, e su questo bisogna esser chiari, c’è qualche resistenza, pare di Fratelli d’Italia ma c’è, o ci sarebbe, il placet delle altre forze del centrodestra. All’estensione della zona blu si arriverebbe per tutta una serie di motivi. Il più impellente, a giudizio della maggioranza, è quello di garantire un posto auto ai residenti, da sempre in lotta per veder esaudito tale diritto. Il secondo, anche se questo viene messo in secondo piano e, anzi, negato, quello di fare cassa, obiettivo che pure non guasterebbe di fronte ai tanti problemi da risolvere e le finanze che piangono. Che al centro di Civitanova i parcheggi siano scarsi è cosa arcinota, come è noto che non sono pochi quelli che considerano il lato delle strade principali uno stallo di sosta notte e giorno a proprio servizio, a discapito di altri. In città il movimento è stato sempre notevole e la domanda di parcheggi sempre elevata, soprattutto durante la stagione balneare e nei weekend.

Ritenuta necessaria, quindi, una disciplina diversa al settore e creare un maggiore avvicendamento nell’uso degli spazi di sosta libera. Le cose da chiarire sono ancora molte e soprattutto lo sono le condizioni da applicare di fronte alla nuova disciplina. La più importante, la previsione di un abbonamento annuale a condizioni di vantaggio. In poche parole, contraendo un abbonamento, di fatto si abbatterebbe in modo notevole il costo orario del ticket fino a qualche centesimo. Da sottolineare che tale proposta è svolazzata anche in passato, ma non ha trovato mai applicazione. Quali saranno le nuove aree blu? La domanda, per ora, rimane senza risposta ma è facile pensare il programma comprenda corso Garibaldi, viale Vittorio Veneto, corso Matteotti e il lungomare. Non sarebbe neanche da escludere che la zona blu possa limitarsi solo ai weekend e nei giorni della stagione balneare, quando maggiormente si avverte la carenza di stalli. Sono solo ipotesi, si vedrà.

Una scelta che ad ogni modo è destinata a far discutere, come sempre avviene di fronte alle novità. Per la cronaca, la zona blu, gestita dalla Civitas, oggi dispone di 665 stalli, 22 parcometri e 5 dipendenti. Il servizio garantisce alle casse comunali un gettito che si aggira intorno ai 5-600 mila euro l’anno. Se dovesse essere adottato il provvedimento di cui si parla, gli stalli salirebbero a oltre mille, aumenterebbe il numero dei parcometri e forse anche quello degli ausiliari. Di poco conto, invece, i benefici di cui godrebbero le casse comunali in quanto la contrazione degli abbonamenti ridurrebbe sensibilmente il costo del ticket orario.