Più posti letto e cure domiciliari con l’Ircer

Un bilancio ricco di attività e iniziative, ma soprattutto la conferma di una visione chiara: rafforzare i servizi, migliorare la qualità della vita degli ospiti e investire nella comunità. È questo il messaggio al centro dell’intervento del presidente della Fondazione Ircer, Riccardo Ficara Pigini, che ha ripercorso l’anno trascorso e tracciato le prospettive future dell’ente che gestisce, oltre la casa di riposo, un importante patrimonio agricolo. Accanto alle iniziative ricreative, grande attenzione è stata riservata al benessere del personale. Un capitolo importante è stato dedicato ai nuovi servizi e agli investimenti. Oltre alla riattivazione della lavanderia interna, con due operatrici dedicate e un investimento significativo, e all’ammodernamento della cucina (oltre 25 mila euro), il presidente ha ricordato anche la sostituzione di tutti i materassi per assicurare agli ospiti un riposo più confortevole e sicuro. "Non sono costi marginali – ha sottolineato –, ma investimenti necessari per mantenere standard elevati".

Sul fronte della comunicazione, la Fondazione ha aperto una pagina social e sta lavorando al nuovo sito internet per informare le famiglie, promuovere le attività e rendere più trasparente il rapporto con i cittadini. Ficara Pigini ha ricordato anche il risultato ottenuto con l’aumento della quota sanitaria regionale che consente di garantire i servizi senza gravare ulteriormente sulle famiglie. Non sono mancati i riferimenti alle iniziative culturali, come il concerto all’alba sulla terrazza della struttura, o i momenti di apertura alla città, capaci di creare comunità e rafforzare i legami sociali. In questo quadro si inseriscono anche il nuovo regolamento per gli orti sociali, l’avvio di attività di pet therapy per gli anziani, i progetti legati al canile e la valorizzazione delle case di campagna come risorse da integrare nella rete sociale. Per il futuro, il presidente ha annunciato importanti novità: l’introduzione della cartella clinica informatizzata, per semplificare il lavoro degli operatori e migliorare il monitoraggio degli ospiti. A breve termine, inoltre, la costituzione della portineria, un intervento pensato per migliorare l’accoglienza e la sicurezza. Fra gli obiettivi di medio periodo spiccano l’aumento dei posti letto, l’attivazione di un servizio di cure domiciliari in collaborazione con il Comune e, soprattutto, la realizzazione di un nuovo co-housing sociale nei locali di Villa Teresa, con lavori di ristrutturazione e un progetto innovativo di convivenza tra anziani e giovani famiglie. "Il nostro motto resta lo stesso: accogliere con un abbraccio, dal primo giorno. È lo spirito che ci guida e che ci spinge ad aprirci al futuro". Infine presentata tutta la squadra che lavora nella struttura e il nuovo coordinatore Orazio Coppe.