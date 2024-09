Più posti letto nella Fondazione Ircer

Porte aperte alla Fondazione Ircer di Recanati che ieri mattina ha ricevuto la visita del presidente del Consiglio comunale, Benito Mariani, che è stato ricevuto dal presidente della Fondazione, Riccardo Ficara Pigini. Già nei giorni scorsi il presidente Ficara si era incontrato con alcuni lavoratori che da tempo chiedono maggiore attenzione alle loro richieste come quella, più volte avanzata, di poter avere il cartellino che riporta la timbratura delle ore svolte: lamentano, infatti, che viene fornito loro solo il tabulato dell’orario di lavoro concordato.

Questa richiesta nasce dal fatto, affermano, che capita che, oltre l’orario contrattuale, venisse fatto svolgere al personale un supplemento di orario. Da qui la richiesta di avere piena consapevolezza del monte ore effettivamente svolto. Ritornando all’incontro che il presidente della Fondazione Ircer ha avuto con Mariani, Ficara si è detto "davvero contento della tanta attenzione che la Giunta Pepa prima e il presidente del Consiglio, dopo hanno tenuto a visitare parte della struttura dove si trovano molti dei ‘nostri nonni’, che sono il bene più prezioso delle famiglie".

Dal canto suo Mariani ha accolto con piacere la decisione di una maggiore apertura all’esterno della struttura anche da parte del presidente che del nuovo Cda e ha sottolineato l’importanza di fare squadra tra il personale e alcune criticità, dalla lavanderia alla situazione dell’immobile di proprietà della Fondazione dell’ex Clarisse, nel quartiere di Castelnuovo, che si trova in un grave stato di degrado. "Oggi vengono assistite persone con pluripatologie – osserva Mariani – sempre più complesse che necessitano di assistenza sanitaria, medica e infermieristica. Occorre una diretta comunicazione con i presidi sanitari del territorio. Un nuovo modello per il quale la Fondazione è già pronta, ma necessita di ulteriori spazi: i 72 posto letto non sono più sufficienti e occorre da subito trovarne altri, sicuramente coinvolgendo il Comune, l’Ast di competenza, la Regione Marche attraverso l’assessorato alla sanità".

È stata sottolineata da entrambi l’importanza di un nuovo modello di assistenza che nel medio e lungo periodo sappia dare risposta alle mutate esigenze della popolazione anziana, non solo recanatese, sempre più longeva, e che rappresenterà il futuro della Fondazione a cui tutti i recanatesi tengono. Mariani ha concluso dicendo di aver voluto visitare di persona la struttura della Fondazione Ircer "per portare al neo presidente Riccardo ficara pigini e a tutto il Cda i suoi saluti e quelli di tutto il Consiglio comunale, augurando a tutti un buon lavoro per questa nuova e importante responsabilità. Il futuro della Fondazione Ircer è strettamente legato al futuro della nostra città".