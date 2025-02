Più posti nei parcheggi per accogliere i turisti

Massima attenzione al problema dei parcheggi e dei servizi igienici per migliorare l’accoglienza turistica a Recanati. Uno degli interventi più attesi riguarda la riqualificazione delle aree di sosta, in particolare quella sotto il Colle dell’Infinito, che da tempo risulta sovraffollata, specialmente nei periodi di alta stagione. "Abbiamo ottenuto un finanziamento di 250.000 euro per il 2025 e altri 250.000 per il 2026– ha dichiarato il sindaco Pepa – e questo contributo regionale sarà destinato a potenziare i parcheggi e a ristrutturare alcuni servizi fondamentali per i turisti". In particolare, l’intervento riguarderà l’ampliamento dei posti auto, ma senza alterare il paesaggio. "Non ci saranno strutture invadenti, ma un intervento che rispetti il vincolo paesaggistico già esistente", ha sottolineato il sindaco. Accanto a questo, è previsto anche un miglioramento dei bagni pubblici, con la realizzazione di nuovi servizi nelle zone strategiche della città: uno nella zona leopardiana, l’altro in quella di Villa Colloredo Mels e il terzo in piazza Leopardi. "Il nostro obiettivo è migliorare l’esperienza dei turisti e dei cittadini, che spesso trovano difficoltà a trovare servizi igienici adeguati nelle zone più frequentate", ha spiegato Pepa. Altro obiettivo è quello di poter recuperare alla gestione diretta da parte del Comune dei parcheggi a pagamento. Purtroppo, però, c’è da fare i conti con la convenzione in atto scaturita da un vecchio project financing per la gestione di questi parcheggi, della durata di 100 anni, come contropartita dei costi che il privato ha sostenuto per la realizzazione del mega parcheggio del Centro Città e di palazzine abitative. Pepa sin da subito ha intrapreso un dialogo costante con la Sis (società che gestisce i parcheggi) per cercare una soluzione e l’estinzione del vecchio accordo. "Negli ultimi incontri, stiamo cercando di mediare tra le esigenze dell’azienda e quelle della cittadinanza", ha assicurato il sindaco.

Il primo cittadino non sembra intenzionato a fare passi indietro anche se la via migliore è quella di trattare alla pari. Il sindaco ha anche parlato di un altro progetto cruciale per la città: la riapertura dell’Hotel Gallery, una struttura ricettiva a quattro stelle in zona Duomo. "Stiamo lavorando intensamente con i privati e con la banca per restituire a questo edificio il suo splendore", ha affermato Pepa. Nonostante le difficoltà incontrate nelle trattative con i privati, il sindaco è ottimista: "Siamo arrivati a un buon punto, ci sono segnali positivi e siamo convinti che a breve riusciremo a portare avanti il progetto".

Asterio Tubaldi