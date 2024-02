Più ricco il patrimonio artistico di Camerino: donati cinque dipinti

Si arricchisce il patrimonio artistico di Camerino: cinque importanti dipinti sono stati donati al Comune dalla signora Maria Magini. Le opere d’arte saranno esposte in maniera permanente nella sede municipale, grazie alla volontà dalla signora Magini che ha scelto di lasciare al Comune, e quindi a beneficio della collettività tutta, cinque dipinti. Si tratta di quattro opere di Angelo Raponi (1923 – 1987), eseguite con varie tecniche di pittura, e di un dipinto a olio ascrivibile al celebre pittore Napoleone Parisani (1854 – 1932). "La donazione - si legge in una nota del Comune - permette un ulteriore accrescimento del patrimonio artistico locale, da porre interamente in favore della città di Camerino". "Un grande ringraziamento va alla signora Maria Magini - dichiara a sua volta il sindaco Roberto Lucarelli - per aver scelto di donare al Comune i cinque dipinti. Una decisione che muove dal profondo attaccamento a Camerino, suo e della sua famiglia, sempre attive e coinvolte nel tessuto sociale e nelle iniziative culturali della città. Con la donazione la signora Magini ha voluto evitare che significative opere afferenti al patrimonio artistico locale possano andare disperse, nell’interesse della collettività camerte stessa. Siamo felici di poter esporre presso la sede comunale queste importanti opere d’arte".