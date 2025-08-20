Più risorse per le scuole del cratere

Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara (nella foto) ha firmato il decreto che stanzia le risorse necessarie per garantire la formazione delle classi "in deroga" nelle scuole del cratere anche per l’anno scolastico 2025/26. Questi fondi, stanziati nel Dl 3/23 grazie a un mio emendamento, garantiranno ai Comuni terremotati la possibilità di mantenere le proprie scuole nel tempo necessario alla ricostruzione e comunque fino al 2028/29".

A dare l’annuncio è il commissario straordinario Guido Castelli. Il decreto firmato dal ministro dell’istruzione e del merito assegna nuove risorse per l’attivazione di posti di docenti, personale ata e dirigenti scolastici, anche in deroga ai vincoli normativi, nelle aree terremotate. Nel 2023 i fondi destinati alle istituzioni scolastiche coinvolte erano stati potenziati, passando da circa 2,4 milioni a oltre 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, e confermati a 2,4 milioni per il 2029. "Una scuola funzionante non è solo un servizio, ma un presidio di comunità, identità e vita sociale – ha aggiunto Castelli -. Grazie alla tempestività di questo provvedimento, che incrementa e stabilizza i fondi già previsti, le scuole dei territori interessati avranno risorse certe fino all’anno scolastico 2028/29, l’organico sisma sarà subito riconosciuto nell’imminente anno scolastico 2025/26 alle porte e gli Usr potranno lavorare con celerità alla formazione delle classi in deroga. Con queste risorse diamo un orizzonte chiaro e concreto: scuole piene, attive e vive, che sono la prima vera garanzia di rinascita, senza lasciare indietro nessun bimbo".