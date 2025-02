"Più salute in menopausa" il tema dell’incontro in programma domani dalle 13 nella sala conferenze del Banco Marchigiano. L’iniziativa è organizzata da Filiberto Di Prospero, primario di ginecologia e ostetricia di Civitanova, con Silvia Battistoni, in qualità di responsabile scientifico. L’obiettivo è affrontare le principali problematiche legate alla menopausa, fornendo aggiornamenti sulle terapie e promuovendo un approccio che tenga conto della salute complessiva della donna, dalla prevenzione delle malattie cardiovascolari alla salute ossea, fino al benessere psicologico e sessuale. Interverrà il professor Gennazzani, uno dei massimi esperti della ginecologia endocrinologica. Saranno approfonditi gli aspetti della prevenzione, del benessere cardiovascolare e della gestione della sintomatologia genitourinaria; un focus sarà dedicato alle difficoltà nella sessualità, al benessere psicologico e ai dismetabolismi. L’evento si concluderà con una tavola rotonda dal titolo "Più resistenza per l’osso", sulle prospettive nella prevenzione dell’osteoporosi in menopausa. Il convegno è rivolto a medici specialisti, medici di base, psicologi, biologi, farmacisti, dietisti, fisioterapisti, ostetriche e infermieri.