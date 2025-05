"Più servizi con la polizia locale. E telecamere collegate con l’Arma"

Oltre 35mila euro arriveranno al Comune di Potenza Picena grazie al protocollo "Patto per la sicurezza urbana", sottoscritto a dicembre con la Regione, la Prefettura di Macerata e i sindaci di Civitanova e Porto Recanati.

In particolare, il progetto della giunta potentina prevede di rafforzare il corpo della polizia locale e di intensificare i controlli degli agenti tra le piazze, i giardini e i parchi della città. Inoltre il sistema di videosorveglianza comunale, a oggi gestito proprio dalla polizia locale, sarà collegato e connesso alle due caserme dei carabinieri, presenti a Potenza Picena e a Porto Potenza. A entrare nei dettagli è l’assessore con delega alla sicurezza urbana, Salvatore Palmiero. "In primo luogo puntiamo a una maggiore presenza della polizia locale, con un incremento dell’orario di lavoro del personale dedicato e il presidio di aree quali parchi, giardini, piazze pubbliche e i luoghi di aggregazione in modo da rendere gli agenti dei punti di riferimento per i cittadini di tutte le età – afferma Palmiero –. In questo modo sarà favorita la prevenzione di possibili reati. Sempre per quanto riguarda la polizia locale, le risorse consentiranno l’implementazione dei sistemi di protezione individuale, indispensabili per poter operare in sicurezza durante lo svolgimento dei servizi".

Ma soprattutto è stato ideato un provvedimento per migliorare la collaborazione tra la polizia locale e l’Arma dei carabinieri: "Sarà potenziato il sistema di videosorveglianza comunale – riprende Palmiero – con l’obiettivo di prevenire ma anche di individuare tempestivamente i colpevoli di reati attraverso la remotizzazione delle due caserme dei carabinieri, che avranno accesso ai contenuti delle telecamere presenti sul nostro territorio anche in orari, come ad esempio quello notturno, in cui la polizia locale non è in servizio". Sempre l’assessore alla sicurezza urbana sottolinea ancora: "Abbiamo scelto di presentare delle proposte progettuali che non sono semplice lotta alla criminalità, ma impegno verso una politica di coesione sociale, tramite un’iniziativa regionale che punta a sostenere i Comuni nell’azione di potenziamento del controllo sul territorio, prevedendo un contributo economico per interventi integrati".

Giorgio Giannaccini