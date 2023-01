"Più servizi per la sala di lettura: supporti digitali e ampliamento dell’orario"

Il Comune di Tolentino vuole partecipare a un bando della Regione per il sostegno a progetti per la promozione della lettura e per la valorizzazione delle biblioteche del territorio marchigiano. Il progetto dell’ente mira ad un potenziamento dei servizi della sala di lettura "Letture in Centrale" all’ex centrale idroelettrica del Ponte del Diavolo, realizzata nel 2020 grazie al trasferimento di libri e arredi della sala ragazzi dalla Biblioteca Filelfica (inagibile dopo il sisma). Il progetto con cui ora il Comune vuole presentare domanda di contributo prevede l’acquisto di supporti digitali come tablet e pc per la consultazione di e-book, audiolibri e ascolto di podcast. "L’obiettivo è promuovere nuove modalità di lettura e implementare la partecipazione al patrimonio de materializzato – afferma l’ente –. Si ritiene inoltre essenziale ampliare i servizi dedicati all’utenza, garantendo una più ampia fascia oraria di apertura del centro affinché siano possibili la consultazioneprestito, la lettura e lo studio da parte di un pubblico sempre più vasto". Se approvato, il progetto verrà finanziato per il 50% dalla Regione. Così il Comune ha ritenuto opportuno mettere in campo le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione, per 3.150 euro. Il bando della Regione, settore beni e attività culturali, è finalizzato a sostenere i progetti in grado di accrescere il ruolo sociale delle biblioteche e l’offerta culturale e di servizi a favore dell’utenza. La percentuale di cofinanziamento regionale è appunto pari alla metà del totale delle spese, al fine di promuovere la maggiore diffusione del libro e della lettura tra i più diversi target di pubblico.