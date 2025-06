Più sicurezza nelle periferie. Ampliata la videosorveglianza

Pronte ad entrare in azione le telecamere installate dal Comune di Corridonia nelle zone di contrada Antico, Cappuccini Vecchi, San Vincenzo e Fonte Orsola. L’obiettivo è quello di prevenire episodi criminali, soprattutto nelle periferie di Corridonia dove l’anno scorso, in alcune aree residenziali si erano verificati dei tentativi di furto nelle abitazioni, non andati a segno. Tant’è che diverse furono le segnalazioni degli abitanti.

"Sono stati ultimati i lavori per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale – ha annunciato la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto) – con l’aggiunta di sette nuove telecamere di cui tre di tipo intelligente con tecnologia Ocr, ovvero in grado di leggere autonomamente le targhe dei veicoli in transito, e quattro di tipo ‘contesto’, ovvero telecamere fisse che permettono la visione più completa possibile dell’area di ripresa. L’ampliamento consentirà di migliorare il monitoraggio dei punti strategici di accesso alle aree oggetto dell’intervento, nell’intento di vivere una città sempre più sicura".

Il sistema di videosorveglianza urbana di Corridonia raggiunge quindi il traguardo dei 150 punti di osservazione distribuiti sul territorio, gestiti in maniera centralizzata in due centrali operative, presso il comando di polizia locale e presso il comando della stazione dei Carabinieri cittadina. "Un altro passo in avanti per la sicurezza urbana dell’intero territorio – ha sottolineato Giampaoli –. Un ringraziamento va ai residenti della zona che hanno portato a compimento il progetto di ‘Controllo del Vicinato’ con spirito di collaborazione, serietà e senso di responsabilità".

Diego Pierluigi