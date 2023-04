Più sicurezza sulle strade in contrada Fratte Scatta il limite di velocità di 30 chilometri orari

Istituito dall’amministrazione Comunale di Montefano, il limite di velocità di 30 Kmh per tutti i veicoli nelle strade rientranti in contrada Fratte. In queste ore la ditta incaricata, sotto la supervisione della polizia locale e dell’Ufficio tecnico comunale, sta predisponendo e installando la necessaria segnaletica. Un provvedimento che si è reso necessario – si legge nell’ordinanza a firma del responsabile del servizio su mandato della stessa Giunta – "per migliorare la circolazione stradale e tutelare la sicurezza dei cittadini. Infatti alcune contrade del Comune di Montefano, ancorché strade di campagna, si caratterizzano generalmente per un’elevata intensità di circolazione e traffico veicolare e si assiste anche, in queste zone, all’aumento del numero dei pedoni, in particolare perché svolgono attività sportiva all’aperto". Dopo diversi sopralluoghi effettuati dal Comando di polizia locale e in considerazione che c.da Fratte rappresenta un importante snodo cittadino e area di collegamento con il centro storico e con altri Comuni e che, storicamente, a causa dell’eccessiva velocità di marcia dei veicoli, si sono verificati numerosi incidenti, anche gravi, si è arrivati alla decisione di limitare la velocità dei veicoli.