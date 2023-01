Più socialità e meno ricorso agli smartphone

Mauro

Grespini

Molti a Natale hanno ricevuto un nuovo smartphone di ultima generazione. I cellulari, del resto, sono l’appendice delle nostre mani e, a fatica, riusciamo a immaginare una vita senza questi aggeggi. Ma, se da un lato bisogna riconoscerne l’enorme importanza come strumento che permette anche di lavorare e di vivere la socialità a distanza, dall’altro si ha la sensazione che tale tecnologia ci stia esasperando. Tutto ha avuto inizio 50 anni fa: il 3 aprile 1973 venne collaudato per la prima volta un "telefonino" dall’ingegnere Martin Cooper, in strada a New York. Era un apparecchio di circa 1,5 kg, grande come una scarpa, con una batteria che durava appena mezz’ora. Da quel giorno tutto è diventato più veloce. Oggi le ’macchine’ di ogni tipo stravolgono le categorie spazio-tempo.

In poche ore siamo dall’altra parte del pianeta, la nostra quotidianità è diventata una valigia piena zeppa di cose. Forse, anche per questo non sappiamo più godere del poco e, a volte, non riusciamo ad assaporare la bellezza dell’attimo fuggente. Gli smartphone ci hanno dato il colpo di grazia. E hanno riconquistato tempo a favore delle ’macchine’, come in una sorta di braccio di ferro fra uomo e tecnologia. Esempio: con le ’Frecce’ arrivi a Roma in due ore, ne ricavi molti minuti per te e per i familiari che viaggiano al tuo fianco, ma se ognuno ha in mano il suo cellulare e nessuno dice una parola, né guarda fuori dal finestrino del treno, perché rapito dal mondo virtuale, dubito che si tratti di un tempo guadagnato. Per il 2023, allora, auguriamoci più vita vera.