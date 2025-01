Più soldi dalle multe: "Ma meno fondi per la sicurezza"

"Il 27 dicembre, la maggioranza ha approvato il bilancio di previsione per il 2025 di San Ginesio. Un documento che porta con sé scelte significative per la comunità, alcune delle quali destano grande preoccupazione e penalizzano i cittadini". È la premessa dei consiglieri di minoranza Nicola Ferranti (capogruppo), Alessia Bracci, Francesco Maria Compagnucci e Marco Scagnetti di San Ginesio Comunità Condivisa. "L’amministrazione Ciabocco ha destinato appena 5mila euro alla manutenzione delle strade, una somma irrisoria per un territorio che si estende su circa 75 chilometri quadrati e che da anni necessita di interventi urgenti – spiega l’opposizione –. A rendere ancora più critica la situazione, il capitolo dedicato alla segnaletica è stato completamente azzerato. Questa decisione appare ancor più incomprensibile se si considera che il bilancio prevede un incremento delle entrate derivanti dalle multe, con una previsione di incasso di 250mila euro, ben 30mila in più rispetto all’anno precedente. Sorge spontaneo un interrogativo: che fine faranno i proventi dell’autovelox e delle sanzioni? Certamente non saranno destinati alla sistemazione della rete stradale. In un contesto in cui le infrastrutture viarie sono da anni in condizioni precarie, ci saremmo aspettati che almeno una parte delle risorse derivanti dalle contravvenzioni venisse reinvestita per garantire strade più sicure ed efficienti. Purtroppo sembra che le priorità siano altre, con una gestione che continua a sacrificare i servizi essenziali". Il gruppo lancia infine un appello. "Riteniamo che occorra un’inversione di tendenza: prima di tutto bisogna pensare ai servizi per la comunità, alle strade, alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini. Serve una visione che metta al centro il territorio e chi lo vive".