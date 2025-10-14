Più spazio a biliardino e freccette. Così la bocciofila cambia volto

Via le bocce, avanzano il biliardo e le freccette. Nuovi svaghi per chi frequenta la bocciofila del Polisportivo, impianto comunale gestito dalla società La Pineta. La giunta ha approvato un progetto per lavori di manutenzione straordinaria, dell’importo di 130.000 euro, per inserire nuove attività. L’attuale struttura è composta da sei corsie per il gioco delle bocce e su richiesta de La Pineta, per star dietro alle diverse esigenze dell’utenza e offrire anche alternative al gioco delle bocce, verranno ridotte a quattro e lo spazio occupato dalle altre due, quelle vicine al locale bar, sarà trasformato in una sala per il gioco del biliardo e inoltre verrà predisposta anche una sala per il gioco delle freccette. La redazione del progetto esecutivo è stata affidata a un professionista esterno all’ufficio tecnico comunale, l’ingegner Domenico Luciani. L’investimento sulla struttura, incastonata nel perimetro del Polisportivo, fa immaginare sia stato accantonato da parte della giunta il progetto di abbattere l’impianto per fare spazio a una mega lottizzazione residenziale e commerciale, altrimenti non si spiegherebbe la scelta di spendere soldi pubblici per un edificio, la bocciofila, che nel piano edilizio discusso dall’amministrazione comunale era destinata ad essere rasa al suolo.