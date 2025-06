Principi, perché votare e perché votare si?

"Mai come questa volta c’è la possibilità di cambiare la condizione reale della vita delle persone. Il bello del referendum è che non si vota "per qualcuno" ma "per qualcosa", se verrà raggiunto il quorum e i "sì" vinceranno la certezza è che dal 10 giugno i lavoratori avranno più tutele contro i licenziamenti ingiusti, il mondo del lavoro sarà meno precario, ci sarà più sicurezza sul lavoro e aumenteranno i diritti di cittadinanza".

Il quinto quesito propone di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo di residenza legale per la richiesta della cittadinanza italiana da parte degli stranieri extracomunitari maggiorenni. Qual è l’obiettivo?

"Bisogna dire per correttezza che il quinto quesito non è stato promosso dalla Cgil anche se noi diamo indicazione di votare "sì" perché crediamo sia doveroso dare una risposta alle milioni di persone che da anni vivono e lavorano nel nostro Paese pagando le tasse, ma che non possono godere degli stessi diritti di cittadinanza".

Il primo invece chiede che venga cancellato "il contratto a tutele crescenti". Di che si tratta?

"Intendiamo porre fine ad un’odiosa discriminazione che ormai da dieci anni esiste nei luoghi di lavoro. Chi è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 non dispone della tutela prevista dall’art.18 nei casi di licenziamento illegittimo, mentre chi è stato assunto prima di quella data sì. Lavoratori che svolgono lo stesso lavoro ma con diverse tutele, inaccettabile. Con la vittoria del "sì" tutti i lavoratori avranno la tutela del reintegro in caso di licenziamento illegittimo, verrà riaffermato il principio di libertà che in mancanza di un giustificato motivo l’azienda non può licenziare pagando qualche spiccio di "penale"".

Piccole imprese: cancellare il tetto massimo per le indennità in caso di licenziamento. Non c’è il rischio che sia troppo oneroso per le ditte con meno di 15 dipendenti?

"Il calcolo del risarcimento in caso di vittoria del "sì" sarà delegato al giudice, che dovrà basarsi su tre parametri: solidità economica dell’azienda, gravità della condotta posta in essere e condizione soggettiva del lavoratore. Oggi, nell’economia immateriale, ci sono aziende con pochi dipendenti che possono avere fatturati multimilionari, è ora di rendere la normativa attuale con i tempi".

Cosa cambia per i contratti a termine? "La precarietà è la vera piaga del nostro tempo. Con la vittoria del "sì" per attivare un contratto a termine ci sarà bisogno di una motivazione reale e definita".

E per la sicurezza negli appalti?

"L’azienda committente sarà responsabile in solido per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro delle aziende appaltatrici in caso di infortunio e malattie professionali. Molto spesso nella giungla degli appalti a cascata si nascondono gravi violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza ed è ora di dire basta a questa dinamica sbagliata".

Lucia Gentili