"Più visibilità alle foto del sottopasso Buozzi"

CIVITANOVA

di Giuliano Forani

Spaccio lungo la ciclabile, marciapiedi a pezzi e foto storiche mal sfruttate. I cittadini e utenti abituali della ciclopedonale segnalano il problema della droga, e non è la prima volta che lp fanno. Due sarebbero i luoghi abituali di ritrovo: la panchina di relax ubicata tra l’ingresso di via Castellara e la stradina di accesso alla chiesa Maria Ausiliatrice, e quelle collocate a ovest del Cinciallegra, all’altezza della ex limonaia. E qui i gruppi di giovanotti, sempre secondo la segnalazione, riceverebbero la visita di un giovanotto con tanto di zaino a tracolla.

Altra segnalazione riguarda lo stato dei marciapiedi, perennemente trascurati dagli inquilini che si avvicendano al Palazzo. Alcuni sono del tutto impercorribili, in certi quartieri non esistono proprio, altri sono sovrastati dalle erbacce. I rioni più disastrati? Quello di Villa dei Pini, poi Fontespina, alcune zone del quartiere Risorgimento e persino del centro. "Qualche marciapiedi – è una delle segnalazioni ricorrenti – è tabù per le carrozzelle dei bambini o dei disabili (vedi via Campania, via Lombardia, via Marchetti, ma non solo, ndr), mentre altre vie ne sono del tutto sprovvisti. Altra problematica, sin troppo tollerata, e che, soprattutto al centro ove il traffico è più sostenuto, ad occuparli impunemente siano i ciclisti . Tanta disattenzione significa soltanto una cosa e cioè che non c’è nessun rispetto per il pedone".

Infine un suggerimento diretto in modo particolare all’assessore al Turismo e a quello al Decoro urbano: l’attraversamento pedonale del sottopassaggio di via Buozzi è stato scelto per far conoscere com’era la nostra città nella sua storia. Ottime foto in bianco e nero di grandi dimensioni accompagnano i pedoni che a piedi raggiungono o lasciano il centro, adornando la poco illuminata parete sotto i binari della ferrovia. Per qualcuno, diciamo quasi tutti, è il posto più sbagliato per onorare la memoria di Civitanova: in primis perché la zona è piuttosto buia; in secondo luogo perché è visibile solo (o quasi) ai civitanovesi, che a quelle foto fanno presto l’abitudine. Il suggerimento: trovare un posto in piazza, al Varco sul Mare o in altri spazi dove siano visibili a tutti, in particolare al turista.