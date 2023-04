Pizzaioli recanatesi nello stand "Ferrari"

Esperienza indimenticabile per il recanatese Giacomo Rinaldoni e il suo amico Ergus Agay, albanese, che hanno partecipato come componenti della nazionale italiana pizzaioli al secondo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe al Misano World Circuit "Marco Simoncelli", dove la serie monomarca è ritornata dopo le Finali Mondiali 2020. I due pizzaioli sono stati nello stand della Ferrari preparando oltre 400 pizze. La nazionale italiana dei pizzaioli lavora per il Catering la Fenice di Faenza. "Un’esperienza – ha detto Rinaldoni – davvero fantastica, unica e coinvolgente".