Pizzaiolo con esperienza, età massima 45 anni

Azienda settore commercio mobili e arredi cerca addettoa alle vendite per il proprio showroom con esperienza sia nella gestione acquisti che nella progettazione attraverso programmi di grafica. Diploma geometri o indirizzo artistico (codice offerta 55154, scadenza 18 aprile). Un escavatorista con esperienza almeno triennale in scavi stradali e fognature per mansioni di scavi per posa di condotte varie su strada e trasporto materiali. Richieste patente C e CQC (codice offerta 1197442, scadenza 18 aprile). Pizzeria di Macerata cerca pizzaioloaiuto pizzaiolo con minima esperienza. Età max 45 anni (codice offerta 4645511, scadenza 18 aprile). Azienda settore commercio di Pollenza cerca un impiegatoa con esperienza nelle gestione degli ordini, emissione bolle e fatture, promozioni a mezzo email. Si richiede diploma di scuola superiore, inglese buono, ottimo utilizzo pacchetto Office (codice offerta 3822761, scadenza 18 aprile). Inviare curriculum all’indirizzo e mail: [email protected] specificando il codice offerta.