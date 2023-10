Pizzicato lontano da Frosinone: arrestato

Un 38enne è stato fermato dai carabinieri di Serravalle, e ora è in carcere a Montacuto. Nel corso di controlli per la sicurezza della circolazione stradale,i militari hanno fermato l’uomo originario di Frosinone. È venuto fuori che, a causa dei suoi precedenti penali, ha avuto la misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune laziale. Questa misura, particolarmente afflittiva, è emessa nei confronti di soggetti già sottoposti ad avviso orale e che non abbiano cambiato la loro condotta di vita; comporta in particolare il divieto di detenzione di armi, di associarsi a pregiudicati, impone di rientrare a casa entro le 22 e vieta di uscirne prima delle 6, inoltre obbliga a rimanere nei confini del Comune di residenza. L’uomo avrebbe detto di essere diretto a Serravalle per lavoro, ma non avendo comunicato nulla né chiesto l’autorizzazione per questo spostamento, è stato portato in carcere a Montacuto.