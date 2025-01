Pizzirusso nuovo presidente della Bcc

È l’avvocato Gerardo Pizzirusso il nuovo presidente della Bcc di Recanati e Colmurano: lo ha nominato all’unanimità giovedì scorso, a seguito delle recenti dimissioni dell’ingegnere Sandrino Bertini, il cda dell’istituto bancario composto, oltre che da Pizzirusso, da Paolo Maggini, vice presidente vicario, e dai consiglieri Mirella Ascani, Silvia Burini, Giacomo Camilletti, Alfredo Giampaoli, Emanuela Serenelli e Roberto Toninel.

Avvocato, 55 anni, di Macerata, sposato e padre di due figli, Gerardo Pizzirusso è membro del consiglio di amministrazione della Bcc dal 2017. Dal 2020 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e dal 2023 è stato delegato ai rapporti con la capogruppo Iccrea Banca e con le società ed enti appartenenti al Credito cooperativo.

Con una carriera consolidata nel campo del diritto bancario e finanziario, Pizzirusso porta con sé una vasta esperienza e competenza che saranno determinanti per il futuro dell’istituto, rappresentando anche una garanzia di continuità operativa. Con la nomina unanime dell’avvocato Pizzirusso, il consiglio di amministrazione ha voluto fortemente sottolineare la continuità nella politica e negli indirizzi adottati dalla Bcc di Recanati e Colmurano che hanno permesso, negli ultimi anni, una significativa crescita nei volumi, sia per raccolta che per impieghi, e una qualità del credito in linea con le migliori performance del mercato, con riflessi positivi sui risultati economici.

Questi ultimi hanno raggiunto, negli ultimi tre esercizi, i livelli più alti nella storia della banca confermando la fiducia dei clienti e la solidità dell’Istituto. Nel suo intervento in occasione della nomina, Pizzirusso – soddisfatto anche dell’unanimità di tutti i consiglieri nella sua nomina – ha ribadito che intende proseguire il percorso intrapreso dalla precedente gestione, mirando a una solida crescita e consolidamento patrimoniale dell’ente, assicurando il proprio impegno verso la coesione e la condivisione, elementi fondamentali per garantire continuità e dinamismo alle attività del consiglio di amministrazione e della banca, in sinergia con la direzione e il collegio sindacale.

Ha inoltre posto l’accento sull’importanza del ruolo dei dipendenti e ha evidenziato l’importanza di mantenere salda la missione del credito cooperativo: essere vicini al territorio e alle comunità che lo compongono, operando con dedizione e attenzione ai bisogni locali. Il nuovo presidente ha sottolineato infine l’importanza di concentrarsi maggiormente sul territorio recanatese e sull’intera provincia, per rispondere ai bisogni di clienti e soci con una visione orientata al futuro.

