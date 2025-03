"Pizzul telecronista per Monte San Martino"

Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo, e il legame con Monte San Martino, ricordato da Leonardo Virgili. "Ho avuto il privilegio di conoscerlo in un’occasione speciale. Un amico in comune mi diede il suo numero di telefono – racconta Virgili –. Quando sentii la sua inconfondibile voce, tentennai un attimo prima di parlare. Gli spiegai l’idea di festeggiare i 40 anni della società sportiva Monte San Martino con una partita tra vecchie glorie, e che sarebbe stato il massimo poter avere la sua telecronaca. Mi rispose subito con disponibilità. Arrivò con la propria auto, guidata dalla moglie Maria, da Udine fino al casello di Civitanova, sabato 29 luglio 2017. Doveva restare nostro ospite solo per il pomeriggio della partita, ma rimase fino alla domenica sera e volle assistere fino alla fine alla nostra festa. Mangiò con noi negli stand della Pro loco, ricordammo insieme le notti magiche di Italia ‘90, la tragedia dell’Heysel, disquisimmo sul calcio moderno. Si concesse generosamente a tutti i paesani per una stretta di mano, un autografo, una foto. Capì la finalità dell’iniziativa, era l’indomani del sisma, e non chiese un centesimo, nemmeno per il rimborso spese".

Virgili ripercorre ogni momento di quella giornata. "Lesse le formazioni delle quattro squadre con nomi, cognomi e soprannomi, spesso in dialetto, con la sua cadenza friulana – prosegue –. Il caso volle segnai io il primo gol; per un appassionato di calcio che ha dedicato 25 anni della sua vita a questo sport, sentire dalla sua voce dire ”… e c’è il gol del capitano Virgili che porta in vantaggio la squadra azzurra” fu indescrivibile. A fine partita scese dalla sua postazione di commentatore in tribuna per abbracciare noi calciatori e ricevere la maglia biancoceleste celebrativa del Monte San Martino. Lo avremmo invitato al 50esimo anniversario della fondazione della società sportiva – conclude – e sono certo che avrebbe accettato con lo stesso entusiasmo di otto anni fa".