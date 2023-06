Plafond di 200 milioni di crediti legati al ’Supersismabonus’

"Grazie al protocollo d’intesa che ho firmato con Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, verrà riservato un plafond di 200 milioni di euro di crediti, legati all’utilizzo del Supersismabonus 110% nei cantieri della ricostruzione 2016. Si tratta di un primo, sostanzioso, risultato". A parlare è il commissario Guido Castelli, che ricorda come grazie alla deroga prevista dal governo e varata dal Parlamento ad aprile, la ricostruzione degli edifici privati può avvalersi fino al 2025 della possibilità di beneficiare, in aggiunta al contributo sisma, anche del Supersismabonus 110%, assistito sia dalla cessione del credito d’imposta che dallo sconto in fattura. Il protocollo d’intesa resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

I deputati Pd Augusto Curti e Irene Manzi e il senatore Pd Michele Fina evidenziano però le ombre della ricostruzione: "Nonostante gli annunci e i proclami, il governo non è ancora riuscito a risolvere il problema dei crediti incagliati, bloccando di fatto i cantieri e creando difficoltà drammatiche a famiglie e imprese".